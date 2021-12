La eliminación del FC Barcelona en la fase de grupos de la Champions League ha sido un golpe muy doloroso para Xavi Hernández. En su llegada al banquillo azulgrana, el técnico español se ilusionó con hacer grandes cosas. Sin embargo, los culés se han quedado fuera de los octavos de final de la Copa de Europa por primera vez en dos décadas. En esa línea, según el reconocido programa español El Chiringuito, el exentrenador del Al-Sadd ha identificado hasta cinco responsables de la debacle catalana en el Allianz Arena de Múnich y no se descarta sus salidas en el mercado de invierno o a final de temporada.

Según Darío Montenegro, periodista de El Chiringuito, el técnico del Barcelona maneja una lista con los nombres de jugadores que no estuvieron a la altura el miércoles ante el Bayern Munich: Frenkie de Jong, Clément Lenglet, Memphis Depay, Marc-André Ter Stegen y Sergiño Dest.

“Xavi tiene claro quiénes son los culpables de la situación que está viviendo el Barça después de la dura charla que dio al descanso. Tiene varios nombres apuntados como culpables de lo que está pasando deportivamente el Barcelona”, explicó Montenegro en el programa de Josep Pedrerol.

De los citados futbolistas, siempre según El Chiringuito, Xavi estima que puede recuperar a De Jong, Dest y Ter Stegen para la recta final de la temporada. Su aporte sería muy importante para lo que queda de competencia. En tanto, Depay y Lenglet tendría los días contados en tienda azulgrana.

La furia de Xavi

El entrenador del Barcelona ya había mostrado públicamente su enojo por el nivel de varios de sus jugadores el último miércoles en Baviera. El de Terrasa dijo en conferencia de prensa que la eliminación de la Champions debe ser un punto de inflexión en el conjunto azulgrana.

“No hemos competido. Esto es la Champions. Pero ésta es nuestra realidad. Es la situación que tenemos. Afrontamos la situación con dignidad. Hoy empieza una nueva era y una nueva etapa. Me voy cabreado. Esta es nuestra realidad y me jode. Hay que afrontarla. No queda otra”, dijo el DT del Barcelona.

Sin octavos de final tras 20 años

Con la eliminación ante Bayern Munich, el Barcelona ha dejado de participar en octavos de final de la Champions League por primera vez en dos décadas. La última vez que los catalanes no pasaron su serie fue en la temporada 2000-01 con el AC Milan, Leeds United y Besiktas.

En aquel entonces, el Barcelona empezó con pie derecho el Grupo H de la Champions League venciendo por 4-0 a los ingleses en Camp Nou. Los catalanes fueron incapaces de repetir la goleada ante Leeds y perdieron en sus dos siguientes juegos ante Besiktas (3-0 como visitante) y AC Milan (0-2 en casa).

En el partido de revancha ante los italianos, en San Siro, apenas pudieron rescatar un punto (3-3), resultado que empezó a complicarlos.

Con cuatro puntos en la bolsa, hasta ese momento, y a falta de dos partidos, el Barcelona logró una igualdad (1-1) en Elland Road y en la última fecha goleó en casa (5-0) al Besiktas. Sin embargo, el abultado resultado no le alcanzó para clasificar a la siguiente ronda de la Champions League.

Con solo ocho unidades en la tabla de posiciones, el Barcelona tuvo que conformarse con ser tercero, posición que lo llevó a disputar la Copa de la UEFA 2000-01. En el mencionado torneo, que hoy ha sido reemplazado por la Europa League, los ‘blaugranas’ fueron eliminados en semifinales por el Liverpool.





