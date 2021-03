No podrá estar sobre el campo este domingo en el Real Madrid vs Atlético de Madrid, pero tampoco se ha tomado el día libre. Como publicó en sus redes sociales, Sergio Ramos, que ha sorprendido con su look, siguió trabajando en la recuperación de su lesión y se prepara para apoyar a sus compañeros en el derbi por LaLiga que se disputará hoy en el Wanda Metropolitano.

El capitán del conjunto ‘blanco’, que será una de las grandes bajas para el encuentro de hoy, subió este tuit en el que afirma estar ya listo para el derbi. “Sesión terminada. Día de derbi”, publicó el defensor.

(Foto: Twitter Sergio Ramos)

LaLiga pasa por el Wanda, ya que si el Madrid no gana quedaría muy tocado y descolgado de la lucha, con un Atlético que se dispararía con un partido menos y un Barcelona que viene a velocidad presionando.

Para los rojiblancos es vital ganar porque alejarían casi definitivamente al Madrid y porque mantendrían la distancia con los azulgranas antes de recuperar su partido aplazado contra el Athletic. Por tanto, esto es más que un derbi, es la lucha por LaLiga.

LA PREVIA

El máximo goleador del Real Madrid, Karim Benzema, volverá a las canchas en el derbi del domingo ante el líder de La Liga española, el Atlético de Madrid, dijo Zinedine Zidane, que sin duda esperará poder recuperar algo de mordiente para su equipo, al que le ha costado anotar en su ausencia.

El Atlético podrá contar con el lateral derecho Kieran Trippier por vez primera desde enero, tras completar una sanción por violar las reglas sobre apuestas en Inglaterra, y el entrenador Diego Simeone dijo que su retorno dará más dinamismo a su cuadro.

