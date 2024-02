Real Madrid vs. Atlético se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 4 de febrero por la fecha 23 de LaLiga de España en partido que se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu (81,044 espectadores), en el barrio de Chamartín. El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, SKY Sports (México) y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

El último entrenamiento del Real Madrid antes de su próximo desafío en LaLiga. (Video: EFE)

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham; Rodrygo y Vinicius Jr.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Reinildo, Savic, Witsel, Samu Lino; Koke, De Paul, Llorente, Griezmann y Depay.

