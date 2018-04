Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan este fin de semana por la fecha 31 de Liga Santander en un partido no tan llamativo tras la trascendencia reciente de los derbis madrileños, que han decidido dos Champions League y siempre fueron decisivos en la pelea por el título de La Liga Santander.

El regreso del Atlético de Madrid a la elite del fútbol gracias a Diego Simeone, devolvió a escena grandes derbis, ya 25, y los tiñó de rojiblanco en Liga.



El Real Madrid culminó su preparación del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid con una sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas que contó con la presencia del central francés Raphael Varane en el grupo, disponible para Zinedine Zidane que solo tiene la baja de Nacho Fernández.

Horarios en el mundo País Hora Perú 09:15 Argentina 11:15 México 09:15 Colombia 09:15 Ecuador 09:15 Chile 11:15

El partido que se desarrollará este domingo 8 de abrail, lo podrás seguir por las pantallas de DirecTV Sports y por la web Depor.com

Por segundo día consecutivo Varane se ejercitó al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, con unas vendas elásticas adhesivas en la zona donde arrastra molestias en su pierna derecha, y ahora será Zidane el que decida si puede jugar o lo reserva en el derbi madrileño del Santiago Bernabéu.



Por su parte, Diego Simeone destacó este sábado que el Real Madrid tiene una plantilla "tremenda", la "mejor del mundo", y dijo que "es demasiado entusiasta o ilusionista", pero "lo único" que le "interesa" en el derbi "es seguir buscando" acercarse al liderato del Barcelona.

"Nosotros siempre pensamos en lo que nosotros buscamos. Y, o soy demasiado entusiasta o ilusionista, pero la vida cada uno la vive como quiere, y a mí lo único que se me pasa por la cabeza y que me interesa es seguir buscando acercarnos al Barcelona. No pienso en otra cosa", reivindicó el técnico sobre la importancia del derbi, con su equipo segundo, a nueve puntos del conjunto azulgrana.