Empieza a calentar el derbi: Eden Hazard reveló a qué jugador del Atlético de Madrid quiere enfrentar 

Real Madrid tendrá un duro reto este sábado ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño. Los merengues necesitan ganar para asegurarse para colocarse en la parte más alta de la tabla de la Liga Santander. Para lograrlo necesita que todos sus jugadores estén en gran nivel, en especial Eden Hazard , quien llegó con la etiqueta de 'estrella' pero aun no logra de despertar.

En un video promocional de Mahou, el atacante belga contestó algunas preguntas 'random', pero también reveló a qué jugador tiene ganas de enfrentarse, coincidentemente, lo podrá hacer la próxima fecha.

"A Diego Costa, es mi amigo y hemos jugado juntos, quiero enfrentarme a él", reveló Hazard. Ambos fueron parte del Chelsea. Eden jugó en los 'blues' por siete temporadas. El brasileño-español aterrizó en el 2014 y compartieron en Londres.

"La mentalidad, si quieres más ganas", así definió Hazard como la clave para vencer en el derbi de Madrid. Los blancos llegan más que motivados luego de sumar dos victorias consecutivas y posicionarse como punteros del torneo.

Atlético podría no contar con estrella ante Real Madrid

Álvaro Morata recibió una doble amarilla y fue expulsado en el partido que Atlético de Madrid enfrentó al Mallorca el último miércoles. El ex Real Madrid se fue a las duchas debido a un cruce de palabras con Xisco Campos y Salva Sevilla. Pese a esto, la dirigencia del conjunto de Diego Simeone no se quedó de brazos cruzados ya que presentó un recurso. Así lo apunta el diario AS en su edición digital.



El citado medio sostiene que si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acepta la alegación, Morata podría ser parte del cotejo entre Real Madrid y el 'Aleti'. En el acta del árbitro Alejandro José Hernández Hernández se menciona que el también ex Juventus, Chelsea y AC Milan "se encara con sus rivales sin llegar al insulto ni la amenaza".



