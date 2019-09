Real Madrid vs. Atlético Madrid: fecha, horarios y canales en Wanda Metropolitano por derbi de LaLiga

Real Madrid y Atlético de Madrid se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía DirecTV Sports y Movistar Partidazo ONLINE TV por la jornada 7 de LaLiga Santander 2019-20 desde el Estadio Wanda Metropolitano. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 14:00 horas en Perú y en México. Sigue el MINUTO A MINUTO por Depor.com. Se viene un partidazo entre los 'Merengues', un equipo remodelado, y unos rivales que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Atlético de Madrid.



El derbi retoma este sábado toda su dimensión en el estadio Wanda Metropolitano, que enfrenta a Atlético y Real Madrid por la cima, aún en un examen parcial por la Liga, pero de indudable transcendencia; la verificación casi exacta de cuál es el momento de ambos y cuál, previsiblemente, será su futuro. Ni siquiera tan pronto, sólo con siete partidos disputados, se resiente la importancia de un choque de una altura tremenda los últimos cursos, el más reciente el amistoso y el sonoro 3-7.



Real Madrid vs. Atlético: horarios y canales en el mundo

Perú: 2:00 p.m. | DirecTV Sports

México: 2:00 p.m. | DirecTV Sports

Colombia: 2:00 p.m. | DirecTV Sports

Ecuador: 2:00 p.m. | DirecTV Sports

Chile: 4:00 p.m. | DirecTV Sports

Argentina: 4:00 p.m. | DirecTV Sports

Brasil: 4:00 p.m. | DirecTV Sports

España: 9:00 p.m. | Movistar Partidazo y Movistar+

El Real Madrid completó su último entrenamiento previo al derbi madrileño del Wanda Metropolitano, en una sesión en su ciudad deportiva con la presencia del brasileño Marcelo en el grupo por segundo día consecutivo, apurando sus opciones de regreso, y la ausencia de Rodrygo tras su debut con gol.



Nada alterará los planes de Zinedine Zidane para el derbi. El gran debut de Rodrygo Goes con el primer equipo madridista, marcando a Osasuna en el primer balón que tocó, no provocará su presencia en la convocatoria del derbi. El brasileño no completó el último entrenamiento en Valdebebas y este fin de semana estará a disposición de Raúl González en el Castilla.



La atención de Zidane se centra en Marcelo y su evolución. El lateral zurdo inició el entrenamiento con el grupo, siendo uno más en los minutos abiertos a los medios de comunicación, tocando balón y ganando ritmo posteriormente en la parte a puerta cerrada.



El técnico madridista debe decidir ahora si está en condiciones de ser titular en el derbi, recién recuperado de la cervicodorsalgia postraumática que sufría o retrasa su vuelta para el partido del próximo martes de la Liga de Campeones, frente al Brujas.



También cerraron la semana en la dinámica de grupo el croata Luka Modric e Isco Alarcón, ya recuperados de sus lesiones musculares y con opciones de ser novedades en la convocatoria de Zidane. Cuenta con las ausencias por lesión de Ferland Mendy y Marco Asensio, únicos futbolistas que no se ejercitaron sobre el césped en la mañana del viernes.



En el entrenamiento Zidane juntó a todos sus jugadores disponibles, tras el descanso selectivo del jueves a titulares como Sergio Ramos, Toni Kroos y Casemiro y el resto de futbolistas que iniciaron el duelo ante Osasuna. El técnico madridista terminó de preparar los últimos detalles tácticos del derbi y de definir un once en el que solo queda por despejar la duda del lateral izquierdo entre Marcelo o Nacho Fernández

Algunos números del derbi Real Madrid-Atlético

Tres triunfos seguidos enlaza el Real Madrid en esta Liga antes de su visita de este sábado al estadio Wanda Metropolitano, después de imponerse consecutivamente por 3-2 al Levante, por 0-1 al Sevilla y por 2-0 al Osasuna. El Atlético sólo ha ganado una de sus últimas tres jornadas de la Liga, con el 0-2 al Mallorca. Antes perdió con la Real Sociedad (2-0) y empató en casa sin goles con el Celta.



Cuatro empates y 1 victoria del Real Madrid resumen sus últimos cinco enfrentamientos en el campeonato. Aparte del último 1-3, los cuatro duelos anteriores terminaron en igualdad: 0-0 la pasada campaña en el Santiago Bernabéu; 0-0 y 1-1 en 2017-18 y 1-1 en 2016-17.

164 derbis se han disputado ya en la Liga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con un balance claramente a favor del conjunto blanco, vencedor de 87 de esos partidos por 36 del equipo rojiblanco. El empate se dio en 41 ocasiones. El Real Madrid ha marcado 289 goles y el Atlético 216. El último precedente, el pasado 9 de febrero, se resolvió con triunfo madridista por 1-3.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: alineaciones probables

Atlético de Madrid : Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Vitolo o Lemar; Joao Félix y Diego Costa.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Kroos, James; Bale, Hazard y Benzema.

