¡Va por la revancha! Las sorpresas del Real Madrid en su convocatoria para el Clásico por LaLiga

El estadio Santiago Bernabéu acoge tres días después un nuevo clásico del fútbol español, sintiendo aún el dolor de la eliminación de Copa del Rey, con un Real Madrid obligado a levantarse para no despedirse de una nueva competición ante un Barcelona acostumbrado a exhibirse en la capital española. En este sentido, Santiago Solari sorprendió con el llamado del volante español Isco, ausente en el último partido de los 'merengues'.



El golpe fue duro de encajar para el madridismo. La bofetada de realidad de dar el máximo y que no llegue para derrotar a tu eterno rival. Un Real Madrid superior en juego en la eliminatoria se quedó a puertas de la final de Copa. Su falta de gol le condenó en el primer clásico de la sesión continua y está obligado a corregirla si no quiere decir adiós a la segunda de tres competiciones en 72 horas.



Por ello, el entrenador 'merengue' Santiago Solari decidió presentar la siguiente lista de convocados con: Keylor Navas, Courtois, Luca Zidane, Dani Carvajal, Jesús Vallejo, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Reguilón, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, Marco Asensio, Isco, Dani Ceballos, Mariano, Karim Benzema, Lucas Vázquez y Vinicius Junior.

Raphael Varane, central francés del Real Madrid, trabajó este viernes al mismo ritmo que sus compañeros probando su rodilla izquierda dañada en el clásico de Copa del Rey del miércoles, con un vendaje donde recibió un fuerte golpe que todo indica que no le impedirá jugar ante el Barcelona en LaLiga.



El foco de atención en la ciudad deportiva de Valdebebas en el único entrenamiento en el que Santiago Solari juntó a todos sus jugadores disponibles para preparar un nuevo clásico, estaba en Varane. El francés fue uno más y pudo completar el entrenamiento con una protección en su rodilla izquierda.



La inflamación que presentaba tras el clásico copero en la rodilla y las heridas abiertas por un pisotón, se ha rebajado y todo apunta a que su presencia evitará los problemas que se le presentaban a Solari en el centro de la defensa, sin Nacho Fernández sancionado en Liga.



El entrenamiento en la ciudad deportiva mostró mejor ambiente en los rondos iniciales entre los jugadores madridistas, tras las caras largas de ayer y superado el varapalo copero a puertas de la final. La única ausencia fue la de Marcos Llorente. El resto de la plantilla completó ejercicios de posesión en espacios reducidos.

