Real Madrid vs. Barcelona por la fecha 35 EN VIVO y EN DIRECTO continuando con las últimas jornadas de LaLiga 2024-25. Para seguir la transmisión, deberás conectarte a la señal de ESPN si estás en Latinoamérica, canal disponible en las parrillas de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su opción de streaming en Disney Plus; si estás en España, vive el duelo por la señal de Movistar. Este encuentro está pactado para este domingo desde las 9:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con siete horas más en España) y se disputará en el Olímpico Lluís Companys. Los dirigidos por Flick llegan con la tarea de ponerse nuevamente de pie, tras ser eliminados de la Champions League frente al Inter, mientras que los ‘merengues’ aprovecharan ese mal momento para cobrarse su revancha de la final perdida en la Copa del Rey frente a ellos.

Barcelona y Real Madrid chocan por la fecha 35 de LaLiga. (Video: ESPN)