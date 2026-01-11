América TV (canal 4) transmite el vs. (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 11 de enero, en el marco de la gran final de la , desde las 2:00 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales puedes verlo? Si estás en Latinoamérica, lo sigues por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que si estás en España lo podías ver por Movistar LaLiga. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue cada detalle, minuto a minuto y transmisión en Depor.

Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa | VIDEO: MDportes
