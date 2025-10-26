Real Madrid vs Barcelona EN VIVO: ver transmisión de ESPN y Disney Plus por LaLiga
En el Santiago Bernabéu, vs. EN VIVO | EN DIRECTO, ONLINE por la jornada 10 de . ¿Cuáles son los horarios? Según la programación oficial, el partido está pactado para las 10:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del domingo 26 de octubre. ¿Dónde se podrá ver el partido? La transmisión está a cargo de ESPN y Disney para Latinoamérica, desde México se podrá ver por Sky Sports y en España a través de Movistar Plus. No te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue todo el detalle e incidencias en Depor.

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO: ver transmisión de ESPN y Disney Plus por LaLiga. (Video: As)
