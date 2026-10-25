Video. Por una nueva jornada de LaLiga, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de Movistar Plus+ y las señales de DIRECTV y DGO, según la disponibilidad en cada país. No te olvides de que no recomendamos buscarlo a través de señales piratas, ya que no son opciones legales. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Estadio Camp Nou, está programado para las 15:00 horas de Perú de este domingo 25 de octubre. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias en cada una de sus plataformas.

Real Madrid vs. Barcelona se enfrentan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Barcelona se enfrentan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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