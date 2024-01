Real Madrid y Barcelona protagonizarán el partido más emocionante del fin de semana. Esta nueva edición del superclásico, por la gran final de la Supercopa de España, se disputará en el Al-Awwal Park de Riad, capital de Arabia Saudí. A diferencia de anteriores ocasiones, esta vez los equipos de Carlo Ancelotti y Xavi Hernández presentan bajas importantes. Con la reciente lesión de Raphinha, el cuadro ‘blaugrana’ ya suma seis futbolistas en la enfermería. Y la ‘Casa Blanca’ no se queda atrás. A continuación, te contamos quiénes no podrán jugar la final.

Ningún club está a salvo de que sus jugadores se lesionen, pero en esta temporada el equipo madridista y el conjunto azulgrana han tenido mala suerte: se sintieron piezas importantes en sus alineaciones. Los dos bandos tienen bajas de consideración y un par de jugadores que recién salieron de la enfermería y que podrían tener minutos en el superclásico.





¿Quiénes son los lesionados del Real Madrid?

El inicio de la temporada fue duro para el Real Madrid, pues perdió a Thibaut Courtois y Éder Militao. Ambos sufrieron rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no jugarán hasta la próxima campaña. Unos meses después le ocurrió lo mismo a David Alaba, quien también se pierde la temporada. Otro jugador madridista que está sentido es Lucas Vázquez, quien se lesionó en un entrenamiento y regresará en dos semanas.

Respecto a los jugadores que la ‘Casa Blanca’ ha recuperado en las últimas semanas, ellos son: Eduardo Camavinga, Vinícius Júnior y Dani Carvajal. De los tres, el español y el brasileño jugaron casi toda la semifinal de Supercopa ante el Atlético de Madrid; mientras que el francés disputó los últimos cuarenta minutos al ingresar por su compatriota Ferland Mendy.





¿Quiénes son los lesionados del Barcelona?

El Barcelona también tiene bajas de consideración de cara al superclásico del domingo. Los jugadores que están lesionados son Gavi (ligamento cruzado y menisco rodilla derecha), Marcos Alonso (lumbalgia), Iñigo Martínez (bíceps femoral izquierdo), Ter Stegen (lumbalgia), Joao Cancelo (distensión ligamento rodilla izquierda) y Raphinha (bíceps femoral izquierdo).

El último en lesionarse fue Raphinha, durante la semifinal de la Supercopa ante el Osasuna. Desde España informan que el brasileño estará más de un mes de baja. Por otro lado, el jugador blaugrana que se recuperó es Pedri, quien reapareció ante los ‘rojillos’ y todo indica que tendrá minutos ante el Real Madrid.

¿A qué hora es la final de la Supercopa de España?

El partido Real Madrid vs. Barcelona está programado para este domingo 14 de enero desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 4:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m., en México a la 1:00 p.m., mientras que en España a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver la final de la Supercopa de España?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Barcelona, programado para este domingo 14 de enero a las 2:00 p.m. en el Al -Awwal Stadium, será transmitida por la señal exclusiva de DSports (DIRECTV), DTVGO, SKY Sports y Movistar Plus. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que Depor te trae el minuto a minuto.





