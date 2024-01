La previa de la final de la Supercopa de España, entre Real Madrid y Barcelona este domingo 14 de enero, celebrada en el Al-Awwal Park de Riad (Arabia Saudita), ha quedado empañada por la sombra del ‘caso Negreira’. Juan Martínez Munuera, el colegiado principal, y César Soto Grado, responsable del VAR, comparecieron en la sala de prensa para abordar su papel en el Clásico, pero no pudieron eludir las preguntas sobre los pagos millonarios del cuadro azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

Soto Grado no dudó en expresar su frustración ante las preguntas sobre el espinoso asunto: “Me hierve la sangre. Estoy cansado del caso Negreira. Por el hecho de que en una empresa haya una persona corrupta, no todos los demás son corruptos. Negreira es un personaje que se aprovechó de su posición, la persona que más daño le ha hecho al arbitraje en toda su historia. Los demás no somos corruptos.”

Martínez Munuera, por su parte, aunque admitió estar cansado del caso, se mostró tranquilo y dispuesto a enfrentar cualquier cuestionamiento: “Para mí, que salga mañana la sentencia, y al día siguiente os respondo a todo lo que queráis. Yo no he hecho nada ilegal en mi vida.”

El árbitro principal de la final también quiso dejar claro que, según su experiencia, la influencia de Negreira dentro del estamento arbitral era prácticamente nula: “A mí no me consta que tuviera influencia en los árbitros. En once años que llevo en Primera, creo que he hablado con él tres veces en conversaciones de treinta segundos. El peso del Comité y el día a día los llevaba (el expresidente) Sánchez Arminio, y la mayoría de las decisiones importantes, por no decir todas, eran de él.”

¿Qué es el ‘Caso Negreira’?





Según los informes, el Barcelona hizo 33 pagos a José María Enríquez Negreira por una cantidad total de 1.685.142 euros, reporta el diario El Mundo. Los documentos de los abonos fueron entregados a Hacienda entre 2016 y 2018, justo cuando Negreira ejercía de Vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, según el mismo rotativo.

El medio en mención informó, además, que Negreira cobró 6.659.488 euros del Barça desde 2001, lo que implicaría la primera etapa al frente del club de Joan Laporta, quien habría aumentado los pagos al entonces vicepresidente del CTA. Según esta información, tanto Joan Gaspart, como después Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu continuaron pagando.





¿Cuándo y a qué hora es la final de la Supercopa de España?





El partido entre Real Madrid vs. Barcelona está programado para este domingo 14 de enero desde las 2:00 de la tarde (hora peruana) según el horario local, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 4:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m., en México a la 1:00 p.m., mientras que en España a las 9:00 p.m.





¿Dónde ver la final de la Supercopa de España?





La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Barcelona, programado para este domingo 14 de enero a las 2:00 p.m. en el Al -Awwal Stadium, será transmitida por la señal exclusiva de DSports (DIRECTV), DTVGO, SKY Sports y Movistar Plus.





