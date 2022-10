A pesar de que llegan motivados por la racha de imbatibilidad, en el Real Madrid hay una preocupación que hasta ahora no tiene solución y, en la previa del Clásico ante el FC Barcelona, tiene ‘cabezón’ a Carlo Ancelotti: la presencia de Thibaut Courtois. El portero belga aún no entrena a la par de sus compañeros y todo haría indicar que no estará ante los catalanes.

Como se recuerda, hace más de una semana se le diagnosticó una ciatalgia izquierda y quedó fuera de la lista de convocados para el encuentro ante el Osasuna. Si bien se esperaba que estuviera recuperado lo más pronto posible, tampoco fue considerado para el partido ante el Shakhtar Donetsk por la Champions League.

Su poca continuidad y las consecuencias que podría acarrear en su nivel de juego han llevado a que Carlo Ancelotti dude de si sería lo correcto tenerlo ante el Barcelona. De momento, Andriy Lunin tiene todos los boletos para ser el portero titular el próximo fin de semana ante los dirigidos por Xavi Hernández.

Courtois viene trabajando con fisioterapeutas y en sesiones ligeras de gimnasio, pero no a la par de sus compañeros. Esto hace que las dudas sobre su presencia ante el ‘Barça’ crezcan cada vez más, especialmente porque el compromiso está pactado para el 16 de octubre y queda poco tiempo de espera.

La ciatalgia izquierda no es una lesión tal cual, sino un dolor intenso en un nervio en específico y el único proceso de recuperación que hay que seguir va de la mano con el margen de mejora que tiene cada deportista. Esto quiere decir que no todos se recuperan al mismo tiempo, por lo que el portero de la Selección de Bélgica tendrá que poner de su parte para estar en óptimas condiciones.

Thibaut Courtois tampoco jugará en la Champions League con el Real Madrid. (Foto: EFE)

¿Cómo va el Real Madrid en LaLiga Santander?

Real Madrid se ubica en la primera casilla de la tabla de posiciones de LaLiga Santander, habiendo cosechado veintidós puntos en ocho jornadas disputadas, de las cuales ganaron siete y empataron uno. No obstante, si el Barcelona derrota hoy al Celta de Vigo, recuperará el liderato. Esto lleva a que el Clásico tome mayor relevancia de cara a lo que se viene en el torneo español.





