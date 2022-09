Entramos en la cuenta regresiva. El Mundial Qatar 2022 empezará en menos de dos meses y los hinchas del fútbol empiezan a palpitar el torneo. Absolutamente nadie quiere perderse un detalle de la competencia que verá reunirse a grandes cracks de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, entre otros. Es por ese motivo que en esta nota te presentamos el fixture completo de la Copa del Mundo con los 64 partidos, fechas, horarios, canales de transmisión y mucho más. Recuerda que será la primera vez que un torneo de este tipo se celebra en noviembre.

Las 32 selecciones se repartirán en ocho serie de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra el segundo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Cabe recordar que en el sorteo de los grupos del Mundial Qatar 2022, Brasil y Argentina evitaron a la principal amenaza para los cabezas de serie, Alemania, que estaba en el bombo 2 y que quedó encuadrada en el grupo de España. Esas dos selecciones europeas, excampeonas del mundo, protagonizarán el que será en principio el duelo estrella de la primera fase, que se abrirá el 21 de noviembre con el choque inaugural entre el anfitrión y Ecuador.

España y Alemania serán en cualquier caso los favoritos para quedarse con las dos primeras posiciones del grupo E, que completan Japón y un equipo por decidir, que saldrá de la repesca que jugarán Costa Rica y Nueva Zelanda.

Es la segunda vez consecutiva que España se lleva el rival teóricamente menos deseado de la Copa 2 del sorteo mundialista, ya que en el de Rusia-2018 quedó en el mismo grupo que el Portugal de Cristiano Ronaldo.

Brasil y Argentina evitaron a las dos grandes amenazas europeas de la Copa 2, ya que tampoco tendrán que coincidir en su grupo con Holanda, que fue a parar al A, con el local Catar, Ecuador y el campeón de África, Senegal.

La Argentina de Lionel Messi vivirá un reencuentro especial contra su exseleccionador Gerardo Martino, que ahora está a los mandos de México. Junto a ellos estará en el grupo C la Polonia de Robert Lewandowski y Arabia Saudita. Brasil tendrá por su parte dos equipos europeos en su llave, Suiza y Serbia, y uno africano, Camerún.

Entre los duelos más atractivos de la primera fase mundialista destacan también el Bélgica-Croacia (grupo F, que completan Marruecos y Canadá) y el Portugal-Uruguay (grupo H, que completan Ghana y Corea del Sur).





GRUPO A

PARTIDO DÍA HORA (PER) ESTADIO Qatar vs. Ecuador 20/11 11:00 Al Bayt (Jor) Senegal vs. Países Bajos 21/11 11:00 Al Thumana (Doha) Qatar vs. Senegal 25/11 08:00 Al Thumana (Doha) Ecuador vs. Países Bajos 25/11 11:00 Internacional Khalifa (Rayán) Qatar vs. Países Bajos 29/11 10:00 Al Bayt (Jor) Ecuador vs. Senegal 29/11 10:00 Internacional Khalifa (Rayán)

GRUPO B

PARTIDO DÍA HORA (PER) ESTADIO Inglaterra vs. Irán 21/11 8:00 Internacional Khalifa (Rayán) Estados Unidos vs. Gales 21/11 14:00 Ahmed bin Ali (Rayán) Gales vs. Irán 25/11 5:00 Ahmed bin Ali (Rayán) Inglaterra vs. Estados Unidos 25/11 14:00 Al Bayt (Jor) Gales vs. Inglaterra 29/11 14:00 Ahmed bin Ali (Rayán) Irán vs. Estados Unidos 29/11 14:00 Al Thumama (Doha)

GRUPO C

PARTIDO DÍA HORA (PER) ESTADIO Argentina vs. Arabia Saudí 22/11 5:00 Nacional de Lusail (Lusail) México vs. Polonia 22/11 11:00 974 (Doha) Polonia vs. Arabia Saudí 26/11 8:00 Ciudad de la Educación (Rayán) Argentina vs. México 26/11 14:00 Nacional de Lusail (Lusail) Polonia vs. Argentina 30/11 14:00 974 (Doha) Arabia Saudí vs. México 30/11 14:00 Nacional de Lusail (Lusail)

GRUPO D

PARTIDO DÍA HORA (PER) ESTADIO Dinamarca vs. Túnez 22/11 08:00 Ciudad de la Educación (Rayán) Francia vs. Australia 22/11 14:00 Al Janoub (Al Wakrah) Túnez vs. Australia 26/11 05:00 Al Janoub (Al Wakrah) Francia vs. Dinamarca 26/11 11:00 974 (Doha) Túnez vs. Francia 30/11 10:00 Ciudad de la Educación (Rayán) Australia vs. Dinamarca 30/11 10:00 Al Janoub (Al Wakrah)

GRUPO E

PARTIDO DÍA HORA (PER) ESTADIO Alemania vs. Japón 23/11 08:00 Internacional Khalifa (Rayán) España vs. Costa Rica 23/11 11:00 Al Thumama (Doha) Japón vs. Costa Rica 27/11 05:00 Ahmed bin Ali (Rayán) España vs. Alemania 27/11 14:00 Al Bayt (Jor) Japón vs. España 01/12 14:00 Internacional Khalifa (Rayán) Costa Rica vs. Alemania 01/12 14:00 Al Bayt (Jor)

GRUPO F

PARTIDO DÍA HORA (PER) ESTADIO Marruecos vs. Croacia 23/11 5:00 Al Bayt (Jor) Bélgica vs. Canadá 23/11 14:00 Ahmed bin Ali (Rayán) Bélgica vs. Marruecos 27/11 08:00 Al Thumama (Doha) Croacia vs. Canadá 27/11 11:00 Internacional Khalifa (Rayán) Croacia vs. Bélgica 01/12 10:00 Ahmed bin Ali (Rayán) Canadá vs. Marruecos 01/12 10:00 Al Thumama (Doha)

GRUPO G

PARTIDO DÍA HORA (PER) ESTADIO Suiza vs. Camerún 24/11 5:00 Al Janoub (Al Wakrah) Brasil vs. Serbia 24/11 14:00 Nacional de Lusail (Lusail) Serbia vs. Camerún 28/11 5:00 Al Janoub (Al Wakrah) Brasil vs. Suiza 28/11 11:00 974 (Doha) Camerún vs. Brasil 02/12 14:00 Nacional de Lusail (Lusail) Serbia vs. Suiza 02/12 14:00 974 (Doha)

GRUPO H

PARTIDO DÍA HORA (PER) ESTADIO Uruguay vs. Corea del Sur 24/11 8:00 Ciudad de la Educación (Rayán) Portugal vs. Ghana 24/11 11:00 974 (Doha) Corea del Sur vs. Ghana 28/11 8:00 Ciudad de la Educación (Rayán) Portugal vs. Uruguay 28/11 14:00 Nacional de Lusail (Lusail) Corea del Sur vs. Portugal 02/12 10:00 Ciudad de la Educación (Rayán) Ghana vs. Uruguay 02/12 10:00 Al Janoub (Al Wakrah)





