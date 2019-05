Bale se quedó sin despedida: Zidane prefirió a Lucas para cerrar el último partido liguero en el Bernabéu

Gareth Bale pudo tener su última vez ante la afición a la que le brindó lo mejor de él en los último seis años. El galés estuvo en la banca de suplentes en la victoria 2-0 del Betis sobre el Real Madrid en la última jornada de la Liga Santander. Zidane pudo hacerlo ingresar y prefirió a Lucas Vázquez para el último cambio.

Si bien es una incógnita lo que será el futuro del británico, es casi un hecho que no seguirá más en el club merengue, por lo que la expectativa estaba sobre si jugaba este domingo o no en el que sería su partido de despedida, pero Zidane prefirió mantenerlo a la expectativa.



Tras un primer tiempo en el que ni Vinicius Junior, ni Brahim Díaz o Benzema pudieron hacerle daño al arco bético, los aficionados presentes en el Bernabéu aguardaban el ingreso de quien fue fundamental para la Copa del Rey del 2014, la décima y decimotercera Champions League para el Real Madrid.



La últimas temporadas no fueron las mejores para el galés, pero se esperaba se despidiera con, al menos, el aplauso de las gradas del Santiago Bernabéu. El 2-0 de Jesé Rodríguez para el Betis fue el puntillazo final para que Zidane no metiera a Gareth.



¿Habrá evitado el técnico francés que, en un partido caliente, con la derrota que marca la peor temporada del Madrid en el milenio, Bale tenga una despedida con bronca y abucheos? Eso solo lo sabe Zidane. Lo cierto es que la que sería la última vez de Gareth Bale en el Bernabéu, con la insignia del Madrid en el pecho, no se dio como se esperaba.

