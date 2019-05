¡Ni vengas! El crack que anhela Zidane, pero que el vestuario del Real Madrid ha vetado

A poco del partido entre Real Madrid y Real Betis , por la fecha 38 de Liga Santander , los hinchas 'merengues' han quedado sorprendidos por una publicación del diario 'Don Balón', que apunta que dentro del vestuario 'blanco' no miran con buenos ojos a uno de los fichajes top que Zidane y Florentino Pérez están a punto de cerrar.

Tal como apunta la mencionada publicación, el 'presi' del Madrid habría 'parado' el fichaje de Paul Pogba y no por el monto exagerado que pide el Manchester United por su pase (188 millones y el club de Chamartín estaba por bajarlo a 150 para cerrar la transacción). El problema es otro y Sergio Ramos fue el encargado de explicárselo.

Paul Pogba llegó al Manchester United como el fichaje más caro de la historia en el 2016 (105 millones de euros). (Getty) Paul Pogba llegó al Manchester United como el fichaje más caro de la historia en el 2016 (105 millones de euros). (Getty)

Sucede que para el capitán del Real Madrid y el resto del vestuario, su llegada no será bienvenida. ¿La razón? En la plantilla hay muchos jugadores que han sido entrenados anteriormente por José Mourinho y saben cuáles son los códigos de conducta que aprueba y desaprueba el entrenador portugués. Así que si Pogba fue un dolor de cabeza para el extécnico del Madrid, lo sería para cualquier vestuario.



Otras de las preocupaciones que tienen los actuales referentes del Real Madrid es que Pogba se convierta en el preferido de Zidane y se le permitan hacer cosas que están prohibidas para otros. Como, en una situación paralela, sucedió con Bale tras perder ante Rayo Vallecano, donde el jugador no volvió con el plantel y tomó un vuelo privado con permiso -sin anularse tras la derrota- del club.



Los 'contras' del francés lo vuelven una bomba de tiempo que la plantilla no está dispuesta a enfrentar y así se lo han hecho llegar a Florentino Pérez, que tendrá que decidir en los próximos días si cierra o no el fichaje. Zidane ya lo dijo: "Si no hago lo que quiero en mi equipo, me marcho". Situación difícil para el 'presi'.

Más del Real Madrid vs Betis

Sergio Ramos quedó fuera de la lista de 18, pero Zidane convocó a Bale para el partido de este domingo en el Real Madrid vs Betis, que está programado para las 5:00 de la mañana (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN 2. Madrid busca cerrar LaLiga con un triunfo para evitar terminar la que sería la peor temporada de este milenio.

Gareth Bale lo ha ganado todo con la camiseta del Real Madrid. (Foto: Getty Images) Gareth Bale lo ha ganado todo con la camiseta del Real Madrid. (Foto: Getty Images)

► ¡Es Mr. Wembley! Robben marcó luego de ocho meses y cerró la despedida perfecta del Bayern [VIDEO]



► Obra maestra: golazo de Ribéry en su despedida del Bayern Munich por la Bundesliga [VIDEO]



► Negocio redondo para Real Madrid: el descartado por Florentino por que el Liverpool pagaría 100 'Kilos'



► Allegri ya tendría nuevo equipo y no se descarta que fiche a Griezmann para su proyecto