En la previa del partido entre Real Madrid y Betis, por la fecha 3 de LaLiga Santander, los hinchas del equipo blanco han quedado sorprendidos con una noticia que tiene que ver con Eduardo Camavinga, el joven futbolista del Rennes al que quieren ver vestido de merengue tan pronto como sea posible.

De acuerdo al diario ‘Marca’, el francés se encuentra en la lista de prioridades del Real Madrid. Sin embargo, el volante francés no está dispuesto a esperar mucho tiempo la ofensiva final del equipo blanco a pesar de que aún no cumple ni los 18 años. Camavinga y su entorno no han dudado en poner fecha límite.

Y se trata nada menos que del verano de 2021 la fecha hasta la que Camavinga esperará una oferta formal del Real Madrid. Si bien el campeón de LaLiga es el favorito a hacerse con los servicios del volante, este no está dispuesto a dejar correr otras ofertas hasta que llegue una de Valdebebas.

“El Real Madrid? Está claro que siempre es genial que un gran club se interese por ti, pero no me como la cabeza con eso. Quedarme en Rennes es una decisión que tomé con mi familia y estamos contentos de ello hoy por hoy”, afirmo hace unos meses en entrevista con ‘Telefoot’.

Según otros medios europeos, la idea de Real Madrid era fichar a Camavinga a mediados de 2020. Sin embargo, la llegada de la pandemia del coronavirus debilito el músculo financiero del equipo español, por lo que tendrá que esperar un poco más.

Desde el Rennes ya adelantaron hace un tiempo que no recibirán menos de 80 millones de euros por el pase de Eduardo Camavinga, considerado una de las grandes joyas del fútbol Europeo.





