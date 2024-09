¡Partidazo! Real Madrid vs. Betis se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 4 de LaLiga de España. El compromiso, que es importante para los merengues, está programado para jugarse este domingo 1 de septiembre desde las 2:30 p.m. (hora peruana, 4:30 p.m. en Argentina y 9:30 p.m. en España) y se podrá ver a través de DSports (DIRECTV) y la señal streaming de DGO en América Latina. En México será transmitido por Sky Sports; mientras que en España por Movistar. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre, señales pirata. La ‘Casa Blanca’ necesita un triunfo urgente para no alejarse mucho del líder FC Barcelona, que ha iniciado la liga española de gran forma (cuatro triunfos consecutivos). Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto del encuentro.

Real Madrid entrena con miras al partido ante Betis en el Bernabéu. (Video: Real Madrid)