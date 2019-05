Real Madrid vs. Betis: se miden en el Bernabéu por fecha 38 de la Liga Santander 2019

Real Madrid vs. Betis EN VIVO: se enfrentarán este domingo ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 38 y última de la Liga Santander 2019. Este choque, que será transmitido a Latinoamérica vía ESPN 2, está programado para que empiece a las 5:00 a.m. hora peruana y mexicana. En España va a partir de las 12:00 p.m. por Bein Sports.

La 'Casa Blanca' y su rival de turno se verán las caras en casa de los merengues para cerrar su participación en la liga española, que ha tenido como campeón al Barcelona. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Bernabéu.

Sin grandes títulos en la vitrina, más allá del trofeo en el Mundial de Clubes, Real Madrid cerrará un temporada para el olvido, en la que la única consigna será despedirse con una victoria ante sus hinchas frente al Betis, que no pelea por nada. En el recuerdo quedará los tres coronaciones consecutivos de Champions League.

Real Madrid vs. Betis: horarios en el mundo



México - 5:00 a.m.

Ecuador - 5:00 a.m.

Perú - 5:00 a.m.

Colombia - 5:00 a.m.

Bolivia - 6:00 a.m.

Chile - 6:00 a.m.

Paraguay - 6:00 a.m.

Argentina - 7:00 a.m.

Uruguay - 7:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Muchas situaciones están por resolverse, pero el último partido de la temporada se presenta como el adiós al Madrid de jugadores que se marchan tras grandes gestas como Keylor Navas o Gareth Bale, más un puñado de jugadores que buscarán triunfar lejos de la casa blanca: Marcos Llorente, Dani Ceballos, Mariano o Jesús Vallejo y posiblemente Lucas Vázquez y Nacho Fernández.

Unos podrán despedirse en el terreno de juego y otros lo tendrán que hacer desde la grada. No estarán disponibles en Real Madrid, por sanción, Jesús Vallejo y Casemiro; por lesión, Álvaro Odriozola, Mariano ni un Sergio Ramos que esperaba regresar para el cierre de un mal curso, pero no tuvo la evolución esperada en su sóleo izquierdo.

En un final de temporada con mala imagen de visitante, el equipo de Zidane ha lavado su cara en el Santiago Bernabéu donde por orgullo ganó todos sus partidos desde el regreso del técnico francés. Buscará un triunfo final ante su afición, disgustada por el bajo rendimiento, que tendrá que apartar las quejas a jugadores señalados para despedirlos como merece su rendimiento de los últimos años.

Por su parte, Betis llega a la capital española inmerso en pleno debate sobre la continuidad de su técnico, Quique Setién, tras una temporada marcada por su eliminación en dieciseisavos de la Europa League ante el Rennes francés y en las semifinales de Copa del Rey frente al Valencia; y la no consecución del objetivo europeo.



Décimo clasificado con 47 puntos, poco más le resta a Betis en esta temporada que terminarla con una buena imagen tras su última victoria casera ante el Huesca y reivindicar con ello la idea de juego de su entrenador, quien también querrá hacer lo propio en un escenario que siempre puntúa.

Cuenta con las bajas seguras por sanción de Joaquín Sánchez, el capitán y uno de los valedores de su continuidad en el banquillo de Heliópolis; y de Sergio Canales y Antonio Barragán, quienes ya han parado para no forzar sus lesiones.

Real Madrid vs. Betis: posibles alineaciones

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Valverde, Kroos, Modric; Bale, Vinicius Junior y Benzema.

Betis: Robles; Guerrero, Mandi, Bartra, Sidnei; Junior, Tello, William Carvalho, Lainez; Lo Celso y Morón.

(Fuente: EFE)

