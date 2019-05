Real Madrid vs Betis en el Bernabéu: horarios y canales de la última fecha de Liga Santander 2019

Real Madrid y Betis chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 19 de mayo por la fecha 38 de LaLiga Santander 2019 en partido que se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu de la localidad de Madrid (España). El partido está programado para las 5 de la mañana (hora peruana y 12:00 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN y beIN Sports para toda España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Betis.



El Real Madrid ante Betis cierra una mala temporada, sin grandes títulos y con la única conquista del Mundial de Clubes, en el fin de un ciclo glorioso en el que logró cuatro de las cinco últimas Liga de Campeones y el adiós de jugadores como Gareth Bale, ante un Real Betis con Quique Setién cuestionado.

Real Madrid vs. Betis: horarios y canales por Liga Santander

México - 5:00 a.m.

Ecuador - 5:00 a.m.

Perú - 5:00 a.m.

Colombia - 5:00 a.m.

Bolivia - 6:00 a.m.

Chile - 6:00 a.m.

Paraguay - 6:00 a.m.

Argentina - 7:00 a.m.

Uruguay - 7:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Unos podrán despedirse en el terreno de juego y otros lo tendrán que hacer desde la grada. No estarán disponibles por sanción Jesús Vallejo y Casemiro; por lesión Álvaro Odriozola, Mariano ni un Sergio Ramos que esperaba regresar para el cierre de un mal curso, pero no tuvo la evolución esperada en su sóleo izquierdo.



El Betis acude al Bernabéu inmerso en pleno debate sobre la continuidad de su técnico, Quique Setién, tras una temporada marcada por su eliminación en dieciseisavos de la Liga Europa ante el Rennes francés y en las semifinales de Copa del Rey frente al Valencia; y la no consecución del objetivo europeo.



Décimo clasificado con 47 puntos, poco más le resta al conjunto bético en esta temporada que terminarla con una buena imagen tras su última victoria casera ante el Huesca y reivindicar con ello la idea de juego de su entrenador, quien también querrá hacer lo propio en un escenario que siempre puntúa.

