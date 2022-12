Todo va volviendo a la normalidad en el buen fútbol de Europa luego de un mes intenso en el Mundial de Qatar 2022. Inglaterra reinició sus actividades el último miércoles y en España alistan el regreso de LaLiga y también de la Copa del Rey, torneo cuya fase de dieciseisavos de final se ha conocido este viernes tras el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Entre los encuentros más importantes figura el de Real Madrid vs. Cacereño (2ª RFEF), Barcelona vs. Intercity, Oviedo vs. Atlético Madrid, La Nucía (1ªRFEF) vs. Valencia y CD Ibiza Islas Pitiusas (2ª RFEF) vs. Betis.

El Barcelona, club más laureado de la historia de la competición con 31 títulos, el último en 2021, visitará Alicante para medirse al Intercity, que hasta el momento ha superado al Atlético Cirbonero y Mirandés. Otro aspirante a un título que se le resiste desde 2014, el Real Madrid, se desplazará a Extremadura para medirse al Cacereño.

El Valencia, subcampeón de la última edición y ganador de ocho títulos, no tendrá un desplazamiento muy largo, apenas 145 kilómetros, hasta la localidad alicantina de La Nucía, dónde el club local espera al conjunto de Gennaro Gattuso tras eliminar al Hércules y a Las Palmas en los penaltis.

El Atlético de Madrid, hasta el momento sin sufrir ante el Almazán y Arenteiro, jugará como visitante ante el Oviedo, verdugo en las dos anteriores rondas de la Gimnástica de Torrelavega y Granada. Esta visita del ‘Colchonero’ al Oviedo será la primera, en partido oficial, veinte años y medio después de la última el 5 de mayo de 2002.

El Athletic Club de Bilbao, con 23 títulos en sus vitrinas, superó al Alzira y Sestao River Club en las dos rondas anteriores. Su tercer rival de esta edición será el Eldense, de Primera RFEF, al que eliminó en la temporada 1958-1959 en esta misma eliminatoria de dieciseisavos de final.

De la misma categoría que el Eldense es el Linares, que espera dar la sorpresa ante el Sevilla, al que ya se enfrentó también en dieciseisavos de Copa en 2002. En ese partido el conjunto hispalense se impuso al jienense 1-2.

El sorteo también deparó un enfrentamiento entre dos equipos de Primera, Espanyol y Celta de Vigo, que se jugará en el estadio del conjunto catalán. Las eliminatorias, a partido único, se disputarán entre el 3 y 5 de enero.





¿Cómo se jugarán los dieciseisavos de final de Copa del Rey?





CD Ibiza Islas Pitiusas (2ª RFEF)-Betis

Cacereño (2ª RFEF) - Real Madrid

Intercity (1ª RFEF) - Barcelona

La Nucía (1ªRFEF) - Valencia

UD Logroñés (1ª RFEF) - Real Sociedad

Eldense (1ª RFEF) - Athletic Club de Bilbao

Pontevedra (1ª RFEF) - Mallorca

Gimnàstic de Tarragona (1ª RFEF) - Osasuna

Linares (1ª RFEF) - Sevilla

Ceuta (1ª RFEF) - Elche

Alavés (2ª) - Real Valladolid

Levante (2ª) - Getafe

Real Oviedo (2ª) - Atlético de Madrid

Cartagena (2ª) - Villarreal

Real Sporting de Gijón (2ª) - Rayo Vallecano

Espanyol - Celta de Vigo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR