Real Madrid vs. Cádiz EN VIVO: canales TV y horarios por LaLiga

Real Madrid y Cádiz se miden este miércoles 21 de abril por fecha 31 de LaLiga Santander en partido que se llevará a cabo en el estadio Ramón de Carranza de la localidad de Andalucía. El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 10:00 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de DirecTV y Movistar para España.

Zinedine Zidane confirmó que ante el Cádiz podrá volver a disponer de Dani Carvajal y Raphael Varane en defensa, recuperados de una lesión muscular y el coronavirus, respectivamente, mientras que el belga Eden Hazard seguirá de baja hasta que tenga buenas sensaciones y el alemán Toni Kroos no entrará en la convocatoria.

Real Madrid vs. Cádiz: horarios y canales

Perú | 15:00 | DirecTV

Colombia | 15:00 | DirecTV

Ecuador | 15:00 | DirecTV

Argentina | 17:00 | DirecTV

Chile | 17:00 | DirecTV

México | 15:00 | SKY Sports

España | 22:00 | Movistar

Real Madrid viene de empatar sin goles ante Getafe.

En la previa del partido, ‘Zizou’ aseguró que sus jugadores superarán el límite para pelear por el doblete en los que partidos que restan hasta el final de temporada y recordó que en una temporada en la que “ha pasado de todo” muchos les pusieron “en la calle” y sin opciones de títulos grandes.

Descartó rotundamente Zidane que su equipo vaya a poner el foco en la Liga de Campeones, a tres partidos de una nueva ‘Champions’ y que dé menos importancia a la Liga.

“En ocho meses de competición ha pasado de todo. Estábamos en la calle, yo el primero, los jugadores no valían nada y no es así, nunca. Lo importante es que hay vida, estamos compitiendo y es lo que nos anima. Hasta el final, hasta el último día, lo vamos a pelear pase lo que pase. No sé si ganaremos o no, lo importante es la fuerza y el trabajo que vamos a meter en lo que queremos. Lo que nos anima es la competición”, manifestó.

El técnico francés subió el tono de su mensaje para encarar la adversidad a la que se está enfrentando en los últimos partidos, plagado de bajas y con casos de coronavirus en su plantilla.

“Vamos a presentarnos en Cádiz con un equipo que va a pelear. Sabemos las dificultades que tenemos con algunos jugadores pero no estamos al límite, siempre lo vamos a rechazar, porque con todo lo que ha pasado en meses de competición en los que nos han dicho de todo, nosotros no vamos a bajar los brazos ahora, al revés, vamos a salir con todas las fuerzas que tenemos con jugadores”, defendió.

Para Zidane, los once que comiencen el partido formarán “un equipo competitivo para ganar el partido” y les invitó a pensar en positivo para mejorar, sin parar a pensar en problemas que les puede condicionar en su rendimiento. “Hablé de estar al límite y ahora todos me hablan de límite, pero lo vamos a superar porque cuando llegas a un límite lo puedes mejorar al siguiente día”.

“Nos falta poco para el final de temporada y vamos a intentar darlo todo mañana. Sabemos que es un partido complicado ante un equipo que defiende bien y juega en su casa. Vamos a buscar el partido y sumar puntos”, sentenció.





