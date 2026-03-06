Real Madrid vs. Celta de Vigo juegan por LaLiga. (Diseño: Depor)
Real Madrid vs. Celta de Vigo juegan por LaLiga. (Diseño: Depor)

Real Madrid vs. Celta de Vigo se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 27 del LaLiga 2025-26. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de ESPN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 6 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

⚔️ Getting Ready For Celta!
Por LaLiga, Real Madrid visita al Celta de Vigo. (Video: Real Madrid)

TAGS RELACIONADOS