Por si no llega Neymar: el crack del Bayern que suena como fichaje de última hora para el Real Madrid

A poco del partido entre Real Madrid vs Celta de Vigo , válido por la fecha 1 de Liga Santander 2019 en Balaídos, los hinchas del equipo blanco se han visto sorprendidos por un rumor que tiene que ver con el mercado de fichajes. Según el portal español 'Don Balón', en Valdebebas piensan en un crack del Bayern Munich.



Se trata nada menos que de Renato Sanches , el crack portugués del equipo alemán que llegaría al Real Madrid en caso se complique no se concrete la llegada de Neymar. Si bien no juegan en la mismo posición, el 'Golden Boy' 2016 podría aportar un mayor juego ofensivo al equipo de Zidane.

Sanches no vería con malos ojos fichar por el Real Madrid. Tal como declaró el último viernes, el portugués está cansado de los pocos minutos que le da Kovac en el Bayern Munich y desearía salir en el presente mercado de fichajes de verano.



“Estoy triste”, afirmó el portugués en declaraciones al canal alemán Sport1. “No estoy enfadado, pero esta situación no es buena para mí. Es la segunda vez que pido salir y no me dejan”, añadió Sanches, quien considera que no está jugando lo suficiente en Alemania.

El partido de LaLiga Santander entre Real Madrid y Celta de Vigo está programado para este sábado 17 de agosto desde las 10 de la mañana (hora peruana). Los canales encargados de la transmisión serán DirecTV para Latinoamérica y beIN Sports en España.



Para este choque, Zidane ha sorprendido a todos al poner a Bale como titular en Balaídos a pesar de que hace solo dos semanas pidió su salida de Real Madrid. La lesión de Hazard a última hora lo obligó a tomar esta decisión.

