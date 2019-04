¡Conectados desde el Santiago Bernabéu! Fecha, hora y canales del Real Madrid vs. Eibar por Liga Santander

Real Madrid y Eibar juegan este sábado en el Santiago Bernabéu por la Liga Santander. El equipo de Zinedine Zidane espera volver a la senda del triunfo tras caer en la fecha anterior en Mestalla. Conoce en qué canales y a qué hora puedes ver el partido. Sigue el MINUTO A MINUTO por la web Depor.com

Los blanco cayeron a mitad de semana con el Valencia en un partido en el que demostraron varias falencias defensivas. Tras una noche para el olvido, los blancos necesitan dejarla pasar para seguir en la pugna por clasificar a la Champions League del próximo año.

Real Madrid vs. Eibar: horarios y canales del partido por Liga Santander

Perú: 9:30 a.m.

México: 8:30 a.m.

Argentina: 11:30 a.m.

Uruguay: 11:30 a.m.

Colombia: 9:30 a.m.

Ecuador: 9:30 a.m.

España: 4:30 a.m. - BeINSports

Podrás seguir el partido por la web Depor.com. Verlo por ESPN para toda Latinoamérica y por BeIN Sports para España.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid , reconoció que los ocho partidos que restan de temporada le ayudarán a decidir los jugadores que seguirán en el club y los que se marcharán, y pidió respeto para todos por todo lo que han hecho ganar a la institución los últimos años.

"No lo tengo decidido, nos queda mes y medio de competición", respondió cuando fue preguntado por el casting que está haciendo desde su llegada, antes de pedir respeto para sus jugadores.



"¿Cuánto han ganado desde hace 5 años?. Este ha sido complicado y lo intentamos cambiar porque la necesidad del Real Madrid es volver a ganar y hacer cosas grandes, estoy aquí para eso. Aceptamos la dificultades y menos gente en el estadio, pero no hay que olvidar lo que han hecho los jugadores", añadió.



Dani Carvajal trabajó con el grupo, del que siguen ausentes Thibaut Courtois, Marcos Llorente y Vinicius Junior.



Apura sus opciones Carvajal aunque todo apunta a que no reaparecerá ante el Eibar y será Álvaro Odriozola el que seguirá ocupando el lateral derecho. Dani volvió a entrenarse con el resto de sus compañeros el viernes, aunque la fase final realizó un trabajo personalizado.

