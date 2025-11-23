vs. jugarán EN DIRECTO | EN VIVO | STREAMING | ONLINE por la fecha 13 de . Este duelo está pactado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol español deberán conectarse a la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs Elche por LaLiga 2025 | VIDEO: RM
Real Madrid vs Elche por LaLiga 2025 | VIDEO: RM

TAGS RELACIONADOS