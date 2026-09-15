vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 6 de . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en cableoperadora como DIRECTV; también a través de DGO, su plataforma de streaming. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 2:30 p.m. en Perú, igual que en Colombia y Ecuador, dos horas más en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay; y 9:30 p.m. en España. El partido se disputará este martes 15 de septiembre en el Estadio Martínez Valero.

Real Madrid vs. Elche: ver transmisión en DIRECTV, DSports y DGO. (Video: Real Madrid TV)
Real Madrid vs. Elche: ver transmisión en DIRECTV, DSports y DGO. (Video: Real Madrid TV)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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