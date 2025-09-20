Real Madrid vs Espanyol se enfrentan por la fecha 5 de LaLiga.
Real Madrid vs Espanyol se enfrentan por la fecha 5 de LaLiga.

vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) en el marco de la fecha 5 de . Para seguir la transmisión del partido, debes estar conectado a la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas de DGO. Te recordamos no usar la señal de Fútbol Libre TV, señal pirata. Este duelo está pactado para el sábado 20 de septiembre desde las 9:15 a.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Real Madrid vs Espanyol se enfrentan por la fecha 5 de LaLiga. (Video: As)
Real Madrid vs Espanyol se enfrentan por la fecha 5 de LaLiga. (Video: As)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS