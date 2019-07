¡Se ríe de todos! Revelan qué hacía Gareth Bale mientras Real Madrid perdía en la Audi Cup 2019

Gareth Bale ya se ganó el repudio de los fanáticos del Real Madrid. El futbolista no está en los planes de Zidane para esta temporada y se encuentra en plena búsqueda de equipo. La decisión que no viaje con el plantel a Munich para disputar la Audi Cup, se dio por una supuesta molestia muscular, pero hoy se reveló algo que eliminaría esta teoría.

Según informó Kike Martín en El Confidencial, el galés jugó golf el pasado martes en el campo de la Ciudad Santander, todo esto mientras sus compañeros perdían la semifinal del torneo a manos del Tottenham.

Desde el club blanco explicaban que no viajó debido a que las negociaciones con los clubes chinos seguían abiertas; sin embargo, Zidane dio otra versión explicando: "No ha viajado porque no se sentía. No estaba bien y hablando con los médicos determinamos que lo mejor era que se quedara en Madrid".

El Confidencial reveló que mientras el equipo de Zidane se encontraba perdiendo 1-0, Bale ya disputaba el hoyo 14 a las 20:00 (hora de España), por lo que lo más probable es que no viera ni un solo minuto del encuentro de sus compañeros.

Marca explica que el entorno de Bale se encuentra muy disgustado con el Real Madrid porque la última hora pidieron una cifra por el traspaso, provocando que finalmente no se pudiera dar el aceurdo. La realidad es que Bale sigue sin conocer su futuro.

Este miércoles cierra el libro de pases de China por lo que si no se oficializa su contratación tendrá que seguir esperando. La siguiente opción es el 8 de agosto, donde la Premier League clausura sus puertas.

Gareth Bale jugando golf. (Paco Martín) Gareth Bale jugando golf. (Paco Martín)

