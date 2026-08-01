vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 1 de agosto en el Wörthersee Stadion, por un de pretemporada. ¿En qué canales ver la transmisión de este compromiso? En gran parte de Latinoamérica, el encuentro podrá seguirse a través de TyC Sports, mientras que Real Madrid TV y la plataforma oficial RM Play ofrecerán la cobertura para los aficionados del conjunto blanco. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el partido? A las 11:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 10:00 a.m. en México; 1:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile; y 6:00 p.m. en España.

Real Madrid vs. Fiorentina se enfrentan por amistoso internacional. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Fiorentina se enfrentan por amistoso internacional. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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