Real Madrid vs. Getafe chocan este sábado en el Santiago Bernabéu por la fecha 27 de la Liga Santander. El partido, en el que Zinedine Zidane mandará suplentes ante la cercanía de la Champions League, está programado para las 2 y 45 de la tarde (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para toda Latinoamérica a través de la señal de DirecTV. Recuerda que también podrás seguir en Minuto a Minuto más completo en esta nota de Depor.com.



Sigue defendiendo Zinedine Zidane que aún hay chances de ganar la Liga Santander. Misión casi imposible para su equipo a 15 puntos del líder y mensaje que no extienden en el terreno de juego sus jugadores que una vez más esta temporada, se dejaron ir en la visita al Espanyol para acabar encajando en el tiempo añadido la quinta derrota en la competición.



Las rotaciones dejaron de surtir efecto en la jornada intersemanal y el Real Madrid ofreció de nuevo una imagen de apatía y desgana que le acabó costando cara. Tras descansar ante el Espanyol Dani Carvajal, Casemiro y Cristiano Ronaldo , los tres regresan a un once que tendrá novedades y algunos movimientos claves con vistas al PSG.

País Hora Perú 14:45 México 13:45 Argentina 16:45 Colombia 14:45 Ecuador 14:45 España 20:45

Han jugado los cuatro últimos partidos completos dos jugadores que no tenían continuidad como Mateo Kovacic y Lucas Vázquez. Viendo la lenta evolución de Toni Kroos y Luka Modric de sus lesiones, ambos pueden recibir descanso de inicio ante el Getafe par estar en perfectas condiciones en París.



También en defensa se perfila descanso para Raphael Varane y Zidane debe medir los minutos que le da a Marcelo en su reaparición tras lesión muscular para ganar ritmo. De inicio Theo tiene opciones de seguir.



Como las tiene la BBC de volver a juntarse tras su exhibición en el último encuentro en el Bernabéu, ganando opciones para París. Bale, que demostró nuevamente ante el Espanyol que jamás puede jugar de 9, Benzema y Cristiano Ronaldo marcaron los goles al Alavés y apuntan a un Getafe.



Mientras, el Getafe llega a la cita del Bernabéu en su mejor momento de la temporada, situado en la décima plaza de la clasificación con 36 puntos, 16 por encima de la zona de descenso. Es uno de los más fuertes como local, lleva diez partidos sin perder en el Coliseum, pero a domicilio también ha logrado en lo que va de año 2018 dos meritorios empates en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla (1-1) y en el Camp Nou frente al Barcelona (0-0).



El conjunto que dirige José Bordalás ha hecho de su solidez defensiva una de las señas más identificativas de su juego y, con solo 22 goles encajados, es el tercer equipo de la categoría que menos recibe, solo por detrás del Atlético de Madrid (11) y Barcelona (13).



Real Madrid vs Getafe: alineaciones confirmadas



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Theo o Marcelo; Casemiro, Ceballos, Isco, Bale; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Getafe: Guaita o Emi Martínez; Damián Suárez, Bruno, Djené, Antunes; Portillo, Sergio Mora, Arambarri, Pacheco; Ángel y Jorge Molina.