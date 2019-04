Real Madrid vs Getafe vía ESPN 2: fecha, horarios y canales partido por la fecha 34 de LaLiga Santander

Real Madrid y Getafe se enfrentan (EN VIVO | TV ONLINE | STREAM ) por la jornada 34 EN DIRECTO de LaLiga Santander. El duelo tendrá lugar en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez de la ciudad del sur de Madrid. Sigue la transmisión LIVE HD del partido para toda América Latina GRATIS HD a través de la señal de ESPN 2 a partir de las 14:30 horas en territorio peruano y desde las 21:30 horas vía Movistar Partidazo para España. Sigue el minuto a minuto vía Depor.com.

Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Getafe.

El buen momento de Karim Benzema, uno de los pocos jugadores del Real Madrid en estado de forma excelso, amenazará el sueño "Champions" del Getafe, que disputará un partido clave por finalizar el curso en la última plaza que da acceso a la máxima competición continental.



Los hombres de José Bordalás se encuentran a un paso de conseguir un logro histórico. Hace meses, era impensable que el Getafe disputará la cuarta plaza. Sólo se hablaba de un objetivo: mantener la categoría. Sin embargo, la buena inercia del club del sur de Madrid ha permitido que ahora se hable de opciones que antes podían ser calificadas como locuras.



Uno de los hombres que podría evitar el sueño del Getafe es Benzema. El delantero francés es admirado por Bordalás, que siempre ha tenido mucho respeto por del jugador del Real Madrid. Pero más ahora, después de marcar ocho goles en los últimos cinco partidos. "Ojalá no estuviera Benzema", llegó a decir el técnico alicantino en la previa del choque.



Por otro lado, diez victorias madridistas consecutivas del Real Madrid ante el Getafe, cuatro de ellas en el Coliseum Alfonso Pérez donde Zidane espera que sus jugadores mantengan la línea mostrada ante el Athletic Club. Fue el triunfo más contundente y merecido desde su regreso. Respondiendo a la falta de motivación por no jugarse nada, en duelos ante un rival que motiva.



Thibaut Courtois está listo para volver a jugar y estrenarse con Zidane. Zidane debe decidir entre la continuidad a Keylor o la titularidad a un portero recién recuperado. Si no llega su oportunidad en Getafe lo hará el domingo en Vallecas frente al Rayo. Hasta el final de temporada habrá alternancia.



Se espera el regreso de Nacho al centro de la defensa, donde el Real Madrid sigue sin poder contar con su capitán Sergio Ramos. Vallejo dejó una gran imagen en su oportunidad y espera más. Y los retoques al once de Zidane podrían llegar en la parte ofensiva con la entrada de Isco y un Gareth Bale sentenciado por el madridismo. El técnico aún no ve en condiciones físicas para volver a Vinicius Junior que tendrá que esperar unos días más para reaparecer.



Real Madrid vs. Getafe: horarios en el mundo

Perú:14:30 horas | ESPN 2

México: 14:30 horas | ESPN 2

Colombia: 14:30 horas | ESPN 2

Ecuador: 14:30 horas | ESPN 2

Chile: 16:30 horas | ESPN 2

Argentina: 16:30 horas | ESPN 2

Brasil: 16:30 horas. | ESPN 2

España: 21:30 horas | Movistar Partidazo

Real Madrid vs. Getafe: posibles alineaciones

Getafe : Soria; Damián Suárez, Bruno, Ignasi Miquel, Cabrera; Portillo, Arambarri, Maksimovic, Olivera; Jaime Mata y Jorge Molina.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Isco y Benzema.



Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité País Vasco)



Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.



