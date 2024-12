Real Madrid vs. Girona se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 7 de diciembre en el Estadio Montilivi (Girona), por la jornada 16 de LaLiga de España. El encuentro, importante para el equipo ‘merengue’, está programado para jugarse desde las 3:00 de la tarde (horario en Perú, 5:00 p.m. en Argentina y 9:00 p.m. en España) y será transmitido en América Latina por la señal de ESPN y por streaming a través de Disney Plus. En España se podrá ver por Movistar+ (Movistar LaLiga) y DAZN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Los dirigidos por Carlo Ancelotti perdieron en la última fecha ante Athletic Club y buscarán recuperarse. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

El entrenamiento de Real Madrid con miras al partido ante Girona. (Video: Real Madrid)