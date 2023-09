Real Madrid vs. Girona se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 30 de septiembre, por la fecha 8 de LaLiga. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Montillivi y arrancará desde las 11:30 de la mañana (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN 2, Star Plus, Movistar Plus y SKY Sports para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo en Depor.

Real Madrid se alista para el duelo ante Girona, por LaLiga. (Video: Real Madrid)

Real Madrid vs. Girona: probables alineaciones

Real Madrid: Kepa; Nacho, Rudiger, Alaba, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Valverde, Rodrygo, Joselu.

Girona: Gazzaniga; Yan Couto, Eric García, David López, Daley Blind; Tsigankov, Yangel herrera, Aleix García, Iván Martín, Savinho; Stuani