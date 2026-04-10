Por la jornada 31 de LaLiga 2025-26, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica, mientras que desde España se podrá ver gracias a las señales de Movistar LaLiga y DAZN. ¿DIRECTV lo pasará en territorio latinoamericano? Si bien no lo pasará por la señal de DSports, esta cableoperadora cuenta en su parrilla de canales con ESPN, tanto en su señal para TV como en su servicio de streaming en DGO. Otras de las alternativas para esta parte del mundo estarán en las plataformas digitales de Zapping y Claro Video. Recuerda que este encuentro está programado para las 14:00 horas del viernes 10 de abril, con siete horas más en España.

Previa Real Madrid vs. Girona (Video: ESPN)
Previa Real Madrid vs. Girona (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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