Real Madrid es un laboratorio: las opciones de Zidane para el lateral izquierdo sin Marcelo ni Mendy

Cambio obligado. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid , debe buscar una solución de urgencia para el lateral izquierdo de su equipo antes del parón de LaLiga Santander en el encuentro de este sábado frente al Granada en el Santiago Bernabéu, con las opciones, además de subir a un jugador del Castilla, de cambiar la posición de Eder Militao o Dani Carvajal.



La lesión de Marcelo vuelve a provocar un problema en el lateral izquierdo para Zidane. Nada más recuperarse de un percance cervical, el brasileño sufre una elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha que lo deja de nuevo fuera de los terrenos de juego. El segundo lateral zurdo puro de la plantilla, Ferland Mendy, sigue de baja por una rotura muscular.



La primera opción que empleó Zidane fue apostar por Nacho Fernández como lateral a pie cambiado en la banda izquierda en los duelos ligueros ante Osasuna y Atlético de Madrid, y el encuentro de Liga de Campeones frente al Brujas en el que cayó lesionado. Una lesión de rodilla le tendrá dos meses de baja.

El técnico madridista, si no mira a la cantera y tira de Fran García o Javi Hernández, jugador que ocupa habitualmente el lateral izquierdo tras años de central, descarta la opción de hacer regresar a la posición en la que empezó a brillar en la elite Gareth Bale y le quedaría la de Militao o Carvajal.



"La verdad es que no he pensado para nada en eso. Tenemos otras posibilidades antes", dijo Zidane sorprendido al ser preguntado por Bale como lateral, opción que podría introducir si pasase a jugar con defensa de cinco con carrileros y dejando toda la banda izquierda al galés.



Zidane pareció más dispuesto a apostar por el brasileño Militao y recordó que en el Oporto es una demarcación en la que jugó y tiene experiencia. "Militao puede ser la alternativa porque es defensa, ha jugado en esta posición y jugó también de lateral derecho. Es una posibilidad también", reconoció. En el caso de que sea Dani Carvajal el elegido, entraría Álvaro Odriozola en el lateral derecho.

► A horas de un Clásico: la actualidad de Gabriel Costa en Chile



► Todo mal: sin Mendy ni Marcelo por lesión, Zidane vuelve a quedarse sin laterales en el Real Madrid



► Comunicado oficial: Real Madrid se pronuncia sobre Thibaut Courtois y su supuesta ansiedad



► El Real Madrid los necesita: los jugadores que suenan para los próximos mercados [FOTOS]