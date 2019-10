Horarios y Canales del Real Madrid vs. Granada en el Santiago Bernabéu por LaLiga Santander

Real Madrid y Granada juegan EN VIVO por Directv ONLINE: revisa horarios en el mundo y canales de TV del partido por la fecha 8 de LaLiga Santander 2019 en el Santiago Bernabéu. Tras el empate con sabor a derrota en Champions, Zidane buscará quedarse con los tres puntos para mantener la punta del torneo. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue el MINUTO A MINUTO en Depor.com



Real Madrid vs. Granada: horarios y canales en el mundo

México - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m./ Directv Sports

Perú - 9:00 a.m. / Directv Sports

Colombia - 9:00 a.m. / Directv Sports

Venezuela: 10:00 a.m. / Directv Sports

Bolivia - 10:00 a.m. / Directv Sports

Paraguay - 10:00 a.m. / Directv Sports

Argentina - 11:00 a.m. / Directv Sports

Chile - 11:00 a.m. / Directv Sports

Uruguay - 11:00 a.m. / Directv Sports

España - 4:00 p.m. / Movistar Partidazo, DAZN

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, defendió el viernes al guardameta Thibaut Courtois tras las críticas recibidas por su flojo comienzo de temporada. El belga fue abucheado el martes por el decepcionante empate 2-2 en Liga de Campeones en casa con el Brujas, cuando los visitantes se pusieron lograron una sorprendente ventaja de dos goles. Fue sustituido en el descanso por un problema que lo mantendrá fuera del partido del sábado contra el Granada por la liga local.

"Estaba mal, seguro, como puede pasar de vez en cuando, estaba revuelto, puede pasar pero un jugador puede jugar y al descanso no estaba para jugar", dijo el francés en rueda de prensa, quien agregó que Alphonse Areola, que sustituyó a Courtois a mediados de semana, será titular el sábado.

Ya sin los lesionados Ferland Mendy y Nacho, que pueden reemplazar al brasileño, Zidane tendrá que improvisar en la elección de los jugadores. Sin embargo, dijo que no empujaría a Gareth Bale de nuevo a la posición en la que comenzó su carrera. El elegido será Militao.

Por otro lado, el Granada llega al Bernabéu cargado de moral tras haber firmado el mejor inicio de temporada de su historia en la máxima categoría y haber sido el mejor equipo de septiembre, con cuatro victorias y un empate en las cinco últimas jornadas.

La principal preocupación del Granada es el estado físico tanto del portero portugués Rui Silva como del delantero Roberto Soldado, el meta y la referencia ofensiva del equipo, respectivamente, ambos con problemas musculares. Si finalmente no estuvieran disponibles, Aarón Escandell sería el portero y entraría Carlos Fernández como delantero centro.

"El Real Madrid es líder, ganador de varias Champions en los últimos años, es un equipo top. Pertenecemos a universos tan distintos un equipo y otro que nosotros en 90 minutos intentaremos minimizar eso. Nosotros somos un buen equipo en ilusión, en motovación y en hacer un buen partido porque cuando vas al Bernabéu no hay momentos fáciles ni difíciles, siempre es extremadamente difícil. Cuando te enfrentas al Real Madrid nunca hay buenos ni malos momentos porque es uno de los mejores equipos de la historia. Vamos con ganas de ser competitivos, de mostrar lo mejor de nosotros mismos. Ese es el camino que vamos a seguir para intentar ganar en el Bernabéu", dijo el DT en la previa.

