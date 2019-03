No solo Keylor con Luca: los otro cuatro que no serán titulares en Real Madrid vs. Huesca

Lo saca del cuadro a Keylor Navas para darle una chance a su hijo Luca Zidane tras la fecha doble de amistosos internacionales FIFA. Y también lo hace con otros cuatro referentes para el partido del Real Madrid vs. Huesca en el Santiago Bernabéu por LaLiga Santander. ‘Zizou’ ha optado por darle descanso a Toni Kroos, Marco Asensio, Raphael Varane y Luka Modric, por lo que estos cuatro futbolistas no estarán en la alineación titular de los madridistas para una nueva fecha del torneo español, en donde se busca asegurar puestos de Champions League.



Como en su primer mandato, Zidane ha optado por rotar a la plantilla para darles descanso a futbolistas habituales a jugar cada fin de semana. Sin pelea en LaLiga, siendo terceros, el técnico francés prefiere ver a otros jugadores para dar una evaluación a final de temporada para ver quienes se quedan en el equipo y quienes se marchan a otros clubes en el mercado de fichajes de verano. El partido es tan solo una prueba de algunas más que restan en el 2018-2019.



Zidane es una persona que le gusta las rotaciones por la que este domingo veremos otros jugadores de titulares. El Real Madrid va en busca de los tres puntos ante el Huesca. En medio del duelo aumentan los rumores en el mercado de fichajes: Pogba es el último jugador que empieza a sonar fuerte para jugar en la ‘Casa Blanca’ en la próxima temporada.



La baja de Courtois se suma a la de Dani Carvajal y el brasileño Vinicius Junior, que aún no se han recuperado. Sí lo hicieron Marcos Llorente y Lucas Vázquez, con opciones de titularidad en su regreso. También Nacho en el centro de la defensa y Sergio Reguilón en el lateral izquierdo, rotando con Marcelo que sería el elegido para enfrentarse al Valencia. Ceballos e Isco, que perdieron protagonismo con Santi Solari, se perfilan titulares.



► Florentino ya sabe su precio: la inversión que deberá hacer para llevarlo al Real Madrid



► “Dejará el Ajax por el Barcelona”: De Ligt será el nuevo fichaje para el equipo de Messi



► La tabla de goleo en España con Messi al mando: la lista de goleadores en LaLiga Santander [FOTOS]



► No renueva con el United: Paul Pogba se acerca así al Real Madrid de Zidane