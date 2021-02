Las malas noticias siguen llegando a Real Madrid . Sergio Ramos no consiguió superar la lesión en la rodilla izquierda que lo aquejaba y se convertirá en una importante baja para el equipo de Zinedine Zidane con miras a los próximos duelos del torneo español y de la Champions League.

El defensa del elenco merengue será sometido a una intervención quirúrgica, la misma que lo dejará fuera de las canchas por un tiempo no menor a seis semanas, complicando su presencia en el choque contra Atalanta por la Champions League, según detalló Cadena Cope.

Con ello, Sergio Ramos no sólo se perderá el duelo entre Real Madrid y Huesca , sino que también no estará ante Getafe y otros compromisos más que los de la ‘Casa Blanca’ necesitan sacar adelante para no perderle pisada al cuadro del ‘Cholo’ Simeone en LaLiga Santander de España.

La advertencia de Real Madrid a Sergio Ramos para su renovación

La ‘novela’ de la renovación de Sergio Ramos va llegando a su fin, o al menos eso espera pronto el Real Madrid. El club desea seguir contando con su capitán, pero ya le ha lanzado una advertencia, pues considera que le han dado todas las facilidades para renovar. El defensor ya conoce la fecha en la que tendrá que dar una respuesta sobre si acepta o no la oferta.

De acuerdo al medio ‘ABC’, el Madrid le dado a Ramos el mes de marzo como fecha límite para dar una respuesta a la oferta que Florentino puso sobre la mesa en aquella reunión que se produjo en enero. Pero hay más.

El mismo medio informa que si Ramos no comunica en marzo que acepta la oferta el Madrid entenderá que quiere irse. La entidad quiere saber en marzo si el capitán acepta la oferta de dos años y el 10% menos de sueldo.

