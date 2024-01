Real Madrid vs. Las Palmas chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este sábado 27 de enero en por la jornada 22 de LaLiga de España, en un partido que se jugará en el Estadio de Gran Canaria. El compromiso está programado para iniciar a las 10:15 de la mañana (horario en Perú, 4:15 p.m. en España) y será transmitido a través de las señales de DSports (DIRECTV), Movistar y Sky Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. No te lo puedes perder.

Así entrena el Real Madrid con miras al partido ante Las Palmas. (Video: Real Madrid)





Real Madrid vs. Las Palmas: posibles alineaciones

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudïger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde; Bellingham, Brahim, Vinicius.

Las Palmas: Vallés; Suárez, Coco, Mármol, Cardona; Marvin Park, Muñoz, Perrone; Rodrigíguez, Munir el Haddadi, Marc Cardona.