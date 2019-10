¿Se bajan a Zidane? Para Hierro, Raúl "lo tiene todo" para ser el próximo DT del Real Madrid

El juego del Real Madrid 2019-20 no se compara en lo más mínimo a aquel que consiguió ganar la Champions League tres veces consecutivas. Ni por asomo. Y eso es algo que no solo los seguidores merengues cuestionan, sino también dentro de la cúpula blanca. Todos apuntan a la forma cómo comenzó a armar su equipo Zinedine Zidane y que, si los resultados no comienzan a darse, debería dar un paso al costado.

¿Y quiénes podrían asumir? Hay muchos candidatos, sobre todo, uno de la casa. Para muchos dentro del club -y allegados-, Raúl González reúne todas las condiciones para ser el próximo entrenador del Real Madrid. Así lo cree y expresa públicamente Fernando Hierro, compañero del 'Ángel Blanco' entre 1994 y 2003.

" Raúl lo tiene todo para ser entrenador del Real Madrid ", dijo el exdefensor para Radio Marca. Además, el exdenfensor recordó la asunción del goleador blanco en sus inicios. " Ya nos habían dicho que había un chaval que tenía grandes números en las categorías inferiores y que era un chaval diferente. Era un chico con los ojos abiertos, con una gran ilusión y una ambición fuera de lo normal. Todos entendemos que por lo que representa evidentemente algún día ".

Vinicius y Rodrygo, distintas realidades

La sorpresa de la convocatoria de Zidane para el duelo ante Leganés por LaLiga Santander de este miércoles dejó más de una sorpresa. A la ya confirmadas bajas de Bale (que viajó a Londres dos días del partido) y de James Rodríguez (que fue papá también ese mismo día), se sumó la de Vinicius Junior para sorpresa de todo.

Si bien el jugador no ha mostrado tener el nivel con el que apareció la temporada pasada, estaba camino a ello, pero le ganó la carrera su compatriota, Rodrygo Goes. El brasileño, quien fue convocado por su Selección- entró a la convocatoria y será titular para Zidane en el ataque junto a Hazard y Benzema.

