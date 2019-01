La defensa del Madrid, un flan: Leganés se adelante en Butarque por Copa del Rey [VIDEO]

Keylor Navas no lo puede hacer todo. Ya el palo había salvado al Madrid y luego el portero 'tico' con una soberbia atajada, pero la defensa 'blanca' no reacciona con nada. Sobre los 30 minutos del primer tiempo del Real Madrid vs. Leganés , Martin Braithwaite solo tuvo que empujar el balón para abrir el marcador en Butarque y llenar de ilusión a los hinchas 'pepineros'.



El propio Braithwaite había estrellado en el palo un remate de cabeza. Leganés siguió con el ataque y tras el rebote, Navas salvó al Madrid con una genial atajada, pero no fue suficiente. En el rechace, Braithwaite quedó totalmente solo, por lo que nada más tuvo que pegarle al balón de izquierda y abrir el marcador.



Así, el conjunto de Mauricio Pellegrino recorta distancias en el marcador global (3-1), pero aún le faltan dos para dar la sorpresa, pues recordemos que en el partido de ida el Real Madrid se impuso 3-0 en el Bernabéu.

Otra de las sorpresas en este duelo es el regreso de Isco al once titular de Santiago Solari. El malagueño no salía desde el inicio hace un mes, en el duelo que el Madrid perdió frente al CSKA en el Bernabéu por la Champions League. El 'Indiecito', obligado por las lesiones, decidió confiar nuevamente en el mediocampista.