Rodrygo es el fútbol: Zidane lo alinea de titular en el Real Madrid vs. Leganés

Zidane apuesta por el joven brasileño. El técnico alinea a su Real Madrid vs. Leganés con la presente alineación: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo , Hazard y Karim Benzema. De esta forma, el técnico galo apuesta – nuevamente – por el atacante brasileño en lugar de Vinicius Junior, quien fuera de la lista de jugadores para el entrenador para el presente partido de la jornada en España.



Antes del partido ante Leganés, Rodrygo lleva 133 minutos de juego al haber marcado un solo tanto en la competición. En la Champions League, por su parte, el delantero suma 81 minutos, por lo que ‘Zizou’ comienza a considerarlo más para los partidos del equipo blanco.



¿Cuál es el caso de Vinicius?

Vinicius Junior, quien quedó fuera de la lista de 18 jugadores del equipo, ha disputado 360 minutos en LaLiga Santander , casi el triple que su compatriota. No obstante, pareciera que el entrenador ya le ha dado bastantes oportunidades al ex Flamengo y no termina de demostrarle todo su fútbol en la cancha, a diferencia de Rodrygo, un año menor que Vinicius.



Real Madrid enfrenta a Leganés en el Santiago Bernabéu en pro de sumar tres unidades y seguir en la pelea por el liderazgo en la tabla de posiciones.



