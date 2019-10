Sin lesiones, descartado y apenas jugando 10 minutos: el calvario de Vinicius Junior en el Real Madrid

Una lástima. Catalogado como el futuro del Real Madrid, lo cierto es que Vinicius Junior no pasa por su mejor temporada en el conjunto 'merengue'. Lesionado al término de la campaña pasada, dado de baja en un primer momento por Zinedine Zidane, que confió más en otros jóvenes talentos antes que en 'Vini', el extremo brasileño no es ahora ni siquiera fijo en las convocatorias del entrenador francés para los partidos de LaLiga Santander.

Para muestra, un botón. En la previa del duelo que sostendrán los 'blancos' ante el Leganés por la undécima jornada del torneo español, el Real Madrid dio a conocer su lista oficial de 19 convocados para afrontar el choque del miércoles en el Santiago Bernabéu. En esta, sin embargo, no figura el nombre de Vinicius, algo que no sucede por primera vez, pero que llama la atención por el simple hecho de que ahora el jugador no se encuentra lesionado.

La lista de convocados del Real Madrid

Zidane descartó por decisión técnica a Álvaro Odriozola, Brahim Díaz, Vinicius y Mariano Díaz. Además, a las bajas por lesión de Nacho y Marco Asensio, se suma de nuevo la de Gareth Bale por sus problemas de gemelo. La lista de convocados la integran: Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Isco, Lucas Vázquez, Rodrygo, Hazard, Benzema y Jovic.

