vs. Levante juegan (EN VIVO | HD | ONLINE | EN DIRECTO) por la fecha 20 de . ¿A qué hora comienza la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el sábado 17 de enero desde las 8:00 a.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, DSports lo pasa para todo el territorio latino, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO. En Estados Unidos se verá por Sky Sports y en España por Movistar LaLiga. No lo veas en Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos.

Real Madrid vs. Levante por LaLiga | VIDEO: RM
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

