Un crack del City rumbo al Real Madrid: el fichaje para Solari del que más se habla en la previa del Levante

En la previa del partido de Liga Santander 2019 entre Real Madrid y Levante , los hinchas del equipo blanco se han visto sorprendidos por una información que este domingo ha aparecido en el portal español 'Don Balón'. Se trata del interés de Florentino Pérez en una de las figuras del Manchester City para el próximo mercado de fichajes.



Se trata nada menos que de Gabriel Jesus , que si bien no es titular indiscutible en el Manchester City, no ha perdido el gran cartel que tiene en Europa. El fichaje del crack brasileño compensaría de alguna forma la confirmada no llegada de Neymar para el 2019-20. Del PSG no se moverá.

La citada fuente, sin embargo, apunta que no será fácil para el Real Madrid llevarse a Jesus ya que tras sus pasos, también se encuentra el Manchester City. Los catalanes buscan un relevo para Luis Suárez y el exdelantero del Palmeiras se encuentra en el bolo de opciones.

"La tarea para fichar a este delantero no será fácil para Florentino Pérez, debido a que el Barcelona lo tienen entre los principales candidatos para sustituir a Luis Suárez. Casualmente coinciden la reestructuración de ambas zonas de ataque, lo que provocará una nueva disputa entre directivas con el fin de obtener una de las mejores opciones que existe actualmente en el mercado", publica 'Don Balón'.



Hay que recordar que el partido de Real Madrid y Levante, hoy en el Ciutat de Valencia, marcará la continuidad de la fecha 25 de LaLiga Santander. El duelo está programado para las 2 y 45 de la tarde y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN.

