Keylor Navas es uno de los futbolistas que entró en la historia de Real Madrid tras la conquista de tres trofeos de la Champions League de manera consecutiva. A pesar del gran momento vivido en España, el futbolista tuvo que abandonar la ‘Casa blanca’ para iniciar una nueva aventura en las filas del PSG.

El portero brindó una entrevista a la revista France Football y repasó aspectos importantes en su carrera. Desde la inevitable marcha del conjunto merengue, las buenas relaciones que dejó en el vestuario, hasta el arribo a la capital francesa, donde fue bien recibido y tiene el reconocimiento de los fanáticos.

“Fue un período complicado. Hay momentos en los que debes tomar decisiones. Tengo un gran reconocimiento al Real Madrid y a todos los compañeros que me han tratado bien. Y por supuesto Zidane, con el que hemos ganado todo. Tenemos una historia en común que no se nos irá de la memoria. Pero hay cosas que no controlamos. Fue Dios el que me guio a dejar el Real Madrid”, declaró el costarricense.

Luego, el ‘1’ no quiso entrar en el terreno de las comparaciones con respecto a lo que vivió en cada club. “No me gusta comparar porque todos los jugadores son diferentes en cada vestuario. Intenté disfrutar cada instante de lo que hice en el Real Madrid y ahora disfruto en el PSG. Di todo por esa camiseta para intentar ganar todos los títulos posibles”, añadió.

En otro momento, Navas aseguró que manifestó que “PSG es un club familiar” y aquel detalle fue crucial para firmar contrato con los franceses. Asimismo, el costarricense revivió el momento de su debut en el Parque de los Príncipes: la recepción de todos los aficionados, antes de la pandemia del coronavirus.

“Estoy muy contento porque en París me han recibido muy bien. Me acuerdo de mi debut en el Parque de los Príncipes en 2019. Tuve una gran ovación del estadio y eso marcó una comunión con los hinchas parisinos. Se identificaron conmigo y yo se lo reconozco”, agregó el arquero de ‘Les Parisiens’.

Keylor Navas aparece en la portada de la revista France Football.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.