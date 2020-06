Si hay alguien que sabe de talentos con el ‘ADN’ azulgrana ese es Joan Vila, director de Metodología del Barcelona hasta 2018 y mentor de jugadores como Xavi o Puyol. Fue uno de los responsables de la llegada de Take Kubo al Camp Nou y hasta la fecha sigue lamentándose y sin entender cómo los azulgranas lo dejaron marcharse al Real Madrid, que hoy defiende la cima ante el Mallorca y tendrá al frente al delantero de 19 años, cedido en el equipo ‘Barralets'.

“Cuando Take se dio cuenta que el Barcelona no apostaba por él y que no le hacía una oferta, se echó a llorar”, dijo para el diario AS Joan Vilà.

Y remarcó: “Es uno de los grandes errores que ha cometido el club en la última década. Nos vamos a arrepentir y mucho de haber dejado escapar a Kubo y habérselo dejado en bandeja de plata al Real Madrid”.

Sobre cómo llegó Kubo al Barcelona

“Un técnico de la casa, Oscar Hernández, hizo en el 2009 un informe sobre el jugador en Japón. Explicaba que había encontrado un jugador diferente, muy inteligente y con un gran talento”, reveló.

“Yo personalmente fui a Japón para comprobar el funcionamiento de las Escuelas y aproveché para hacerle un seguimiento. Reafirmé que era un jugador diferente, que estábamos ante un jugador excepcional, de un talento impresionante. Hay que tener en cuenta que estábamos hablando de un chaval de ocho años”, explicó.

¿Qué hace distinto a Kubo?

“El jugador japonés muchas veces prioriza la disciplina al talento. Ese no es el caso de Kubo. Tiene una gran capacidad de improvisación y genialidad, sin renunciar la disciplina”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Revive el triunfo de Real Madrid que lo llevó a la punta de LaLiga Santander 2020. (Video: LaLiga)