Ahora, Real Madrid vs. Mallorca en vivo: canales, horarios, cómo y dónde ver el partido por la Liga Santander

Real Madrid y Mallorca juegan hoy desde las 14:00 horas por la novena fecha de la Liga Santander. Este será un compromiso importante para el equipo de Zinedine Zidane, ya que el Barcelona viene de vencer 3-0 a Eibar y ha tomado el primer lugar momentáneamente. El compromiso será transmitido vía ESPN y ESPN Play y en España por Movistar LaLiga, Partidazo in Movistar LaLiga y Mitele Plus.

Además, Depor seguirá el minuto a minuto desde la web y todos los detalles del partido entre Real Madrid vs. Mallorca. Conoce mayor información de la Liga Santander con los goles, polémicas, videos, tabla de posiciones, estadísticas, horarios, canales, cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

El Real Madrid no podrá contar con su extremo galés Gareth Bale ni con su centrocampista croata Luka Modric en su visita el sábado a Mallorca, tras la confirmación del entrenador, Zinedine Zidane. Esto debido a que ambos jugadores se lesionaron en el partido entre las selecciones de Gales y Croacia (1-1) el domingo pasado en un clasificatorio para la Eurocopa de 2020 en Cardiff.

REVIVE EL GOL DE JAMES RODRÍGUEZ PARA SELLAR EL ÚLTIMO TRIUNFO DEL REAL MADRID EN LA LIGA SANTANDER

El gol de James Rodríguez en el Real Madrid vs. Granada. (DirecTV)

Luego de ganar 4-2 al Granada en la jornada anterior de la competición doméstica, el elenco merengue, invicto y con 18 puntos, visitará la casa de los ‘Rojinegros’ teniendo el objetivo de continuar por el camino de la victoria.



Pero no la tendrá fácil, pues además de la dificultad que tiene enfrentar al Mallorca , Real Madrid deberá afrontar el choque con grandes ausencias, ya que Lucas Vázquez , Gareth Bale y Luka Modric se encuentran lesionados.

El compromiso podría ser una oportunidad ideal para James Rodríguez. El colombiano, que se quedó en Valdebebas durante la última fecha doble FIFA, tiene muchas posibilidades de arrancar ante los ‘Rojinegros’ , al igual que su compañero Isco. Precisamente la dupla que harían los dos en el centro del campo es algo que la prensa internacional ha estado especulando en los últimos días.

Mallorca , en tanto, disputará el duelo con el Real Madrid tras ganar 2-0 al Espanyol y sumar siete puntos en LaLiga Santander. A raíz de que se ubica en los últimos lugares de la tabla, el cuadro que dirige Vicente Moreno Peris agotará esfuerzos para quedarse con el triunfo de local.

(AFP) Eden Hazard no fue convocado para el partido con el Mallorca. (AFP) AFP

¿En qué estadio se disputará el partido entre Real Madrid vs. Mallorca?

El partido entre Real Madrid vs. Mallorca por la fecha 9 de LaLiga Santander se jugará en el Estadio de Son Moix. Este escenario deportivo puede albergar 23,142 espectadores.

Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Mallorca

Real Madrid : Courtois, Odriozola, Éder Militao, Sergio Ramos, Marcelo, F. Valverde, Casemiro, Isco, James Rodríguez, Vinícius Jr. y Karim Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Mallorca : Manolo Reina, Joan Sastre, M. Valjent, Antonio Raillo, Fran Gámez, I. Mohammed, S. Sevilla, Dani Rodríguez, Aleix Febas, L. Junior y A. Budimir.

DT: Vicente Moreno Peris.



¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander?

Perú: 14:00 horas vía ESPN y ESPN Play

España: 21:00 horas vía Movistar LaLiga, Partidazo in Movistar LaLiga y Mitele Plus

México: 14:00 horas en Ciudad de México vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: 15:00 horas en Washington D. C. vía beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN Sports en Español y beIN Sports CONNECT

Argentina: 16:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Colombia: 14:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Chile: 16:00 horas en Santiago vía ESPN y ESPN Play

Ecuador: 14:00 horas en Quito vía ESPN y ESPN Play

Uruguay: 16:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Paraguay: 16:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Bolivia: 15:00 horas vía ESPN y ESPN Play

Venezuela: 15:00 horas vía ESPN y ESPN Play



Últimos partidos de Real Madrid

22/09/19 | Sevilla 0-1 Real Madrid | LaLiga Santander

25/09/19 | Real Madrid 2-0 Osasuna | LaLiga Santader

28/09/19 | Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid | LaLiga Santander

01/10/19 | Real Madrid 2-2 Club Brujas | Champions League

05/10/19 | Real Madrid 4-2 Granada | LaLiga Santander



Últimos partidos de Mallorca

13/09/19 | Mallorca 0-0 Athletic Club | LaLiga Santander

22/09/19 | Getafe 4-2 Mallorca | LaLiga Santander

25/09/19 | Mallorca 0-2 Atlético de Madrid | LaLiga Santander

29/09/19 | Deportivo Alavés 2-0 Mallorca | LaLiga Santander

06/10/19 | Mallorca 2-0 Espanyol | LaLiga Santander



Zidane sobre el clásico con el Barcelona: "Vamos a estar preparados para jugar"

(AFP) Zinedine Zidane aseguró que su equipo se adaptará a la fecha que se decida. (AFP) AFP

El técnico del Real Madrid , Zinedine Zidane , evitó el viernes pronunciarse sobre el aplazamiento del clásico liguero contra el Barcelona por las tensiones en Cataluña, afirmando que “vamos a estar preparados para jugar en la fecha que nos digan”.

“Sé que hay mucho debate porque es lógico, pero mi posición como entrenador del Real Madrid es que cuando toque vamos a jugar y vamos a estar preparados para jugar en la fecha cuando nos diga la persona adecuada” , dijo Zidane en rueda de prensa, según apunta la agencia AFP.

“Para nosotros, lo importante es estar preparados para jugar cuando nos toque y cuando nos toque ese partido que la gente esté orgullosa de nosotros”, añadió el técnico blanco, en la víspera del partido de Liga contra el Mallorca este sábado.

El Comité de Competición, órgano disciplinario de la Federación Española, decidió posponer el clásico liguero Barcelona vs. Real Madrid , que debía jugarse el próximo 26 de octubre, debido a las tensiones en Cataluña por las protestas de los independentistas.

El Comité ha dado de plazo hasta el lunes a los dos clubes para que fijen una nueva fecha o, de no hacerlo, lo hará ese órgano federativo.

“Tengo una preferencia, pero no te la voy a contar”, reconoció Zidane respecto a eventuales nuevas fechas, recordando que “sabemos que puede ser el 7 (de diciembre), el 18 (de diciembre)... Luego en lo personal no te lo voy a contar”.

El 18 de diciembre sería la nueva fecha propuesta a los clubes por la Federación, mientras el 7 es la petición que hace la Liga de Fútbol.

Tras las duras imágenes de enfrentamientos entre manifestantes y policías de los últimos días en Barcelona , Zidane afirmó que “a mí no me gusta la violencia, pero a nadie le gusta”.

“Entonces hay imágenes que son difíciles, pero no voy a entrar en eso, a nadie le gusta la violencia”, sentenció, volviendo a asegurar que “nosotros estamos a lo que digan y nosotros jugaremos la fecha” que se decida.

“Nos adaptaremos”, añadió Zidane , a quien, sin embargo, el aplazamiento del encuentro podría favorecerle para recuperar a figuras lesionadas como Luka Modric , Gareth Bale o Lucas Vázquez.



